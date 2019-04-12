ВсОШ по русскому языку отметилась триумфом московских школьников

Сегодня, 07:11

Абсолютным победителем заключительного этапа ВсОШ по русскому языку стала команда Москвы. Российская столица принимала эти состязания с 1 по 6 апреля включительно. В них принимали участие 236 школьников, защищавших честь 65 субъектов РФ. Московские школьники выиграли в финале 11 дипломов победителей и 31 — призера. Победителем в 9 классе удалось стать восьмикласснику Артему Борисову из лицея «Вторая школа». Наибольшая сумма баллов в 10 классе у десятиклассницы Валентины Ильичевой («Школа на Яузе»). В то же время Любовь Баркова из предуниверситария МГЛУ первенствовала в 11 классе.

Отметим, что дипломы победителей и призеров ВсОШ предоставляют возможность поступления без экзаменов в любой вуз РФ по направлению, который соответствует профилю олимпиады. Как говорит руководитель столичного Депобразования Исаак Калина, в Москве активно развивают систему образования. Результатом функционирования кружков, запуска онлайн-курсов, открытия предпрофессиональных классов в школах являются успехи школьников на олимпиадах в РФ и за рубежом.











