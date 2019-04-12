«Долина труб и гейзеров»: Приморский край смог догнать Камчатку по «красотам природы»

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В приморском городе Партизанск местные жители смогли увидеть настоящее природное чудо: посреди одной из улиц города забил настоящий горячий фонтан, называемый гейзером. Правда, причиной этому стала неисправность труб водоснабжения.

На улице Гоголевской города Партизанска забил настоящий гейзер из проржавелой водопроводной трубы теплотрассы. Пока местные жители шутят, что находящийся в гористой местности Партизанск может стать известен по всей стране как «долина труб и гейзеров», вопрос о том, кто же ответственен за такое состояние теплотрассы остаётся сверхоткрытым.

Протечка в трубе водоснабжения показывает высокую степень изношенности партизанских коммунальных сетей, из-за которых жители города банально будут не дополучать положенные им коммунальные услуги. А счёт за их оплату будет как за полное пользование, что может вызвать народное недовольство в достаточно депрессивном городе Приморья. Вполне возможно, что в городском бюджете Партизанска просто недостаточно денег для планового ремонта теплотрасс, но это не отменяет необходимости проводить хотя бы экстренное устранение неполадок и аварий.

Каковы бы не были истинные причины данной неполадки, равно как и причины того, что она до сих пор не устранена, стоит констатировать один очевидный факт: Приморский край смог догнать Камчатку по «красотам природы». Во всяком случае, у камчатской долины гейзеров появился достойный, пусть и неадекватный ответ, в виде прохудившейся водопроводной трубы в Партизанске.