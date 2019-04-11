«В фильмах появится реклама с Нагиевым»: МТС решил перейти к покупке онлайн-кинотеатров

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Крупнейший российский оператор сотовой связи МТС решил перейти на рынок онлайн-кинотеатров. По мнению экспертов, этот рискованный шаг вызван стабильным падением доходов от сотовой связи.

Как стало известно, МТС собирается приобрести онлайн-кинотеатр ivi.ru, который занимает крупнейшую долю в сегменте интернет-кинотеатров России. За счёт этого приобретения МТС сможет расширить свой медиа-бизнес и получить новый источник роста прибыли в условиях падения доходов от услуг связи. В 2018 году бизнес ivi.ru вырос на 62%, а сам по себе рынок онлайн-кинотеатров, по оценке консалтинговой компании PwC, должен увеличить свои прибыли вдвое к 2022 году.

По данным источников, сумма сделки колеблется в районе 20 миллиардов рублей за все 100% акций ivi.ru. Как уточняется, далеко не все готовы владельцы акций интернет-кинотеатра готовы уступить свои акции за такую цену.

Пользователи социальных сетей, далёкие от мира бизнеса, отреагировали на эту новость по-своему, выделяя то, что для них по-настоящему важно. «В фильмах появится реклама с Нагиевым» – шутят одни пользователи; других же волнует вопрос качества основной работы компании – «А вместо телефонного разговора у меня фильм в телефоне будет?».

Многие опрошенные эксперты полагают, что именно невозможность справиться с качеством связи, вызвавшая падение доходов от услуг сотовой связи, стала тем событием, из-за которого МТС решил перейти к покупке онлайн-кинотеатров.