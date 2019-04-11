«Шалости сливок общества»: Чиновников уличили в хамском отношении к сотрудникам

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Неоднократно были истории, связанные с замешательством чиновником в мелком или крупном хулиганстве, но им всё «сходило с рук» только за занимаемый ими пост. Так один молодой человек рассказал историю о мелком воровстве помощницы депутата и наказании, которое понёс охранник за то, что её уличил.

В Интернете была опубликована история о том, как в супермаркете стали пропадать дорогостоящие продукты по типу красной икры, элитного алкоголя, кофе и конфет и сотрудник безопасности магазина, заметив за одной из покупательниц подозрительное поведение и хамское отношение к работникам, сообщил об этом своему начальству.

Оставшись с начальником охраны один на один сотрудник услышал следующее: «Это помощник депутата, ругаться с такими людьми мы не будем!(…) У нее хорошие отношения с нашим директором. (…) Ей адреналина не хватает, вот она и выносит по чуть - чуть всякое», - после чего был уволен.

Большинство сотрудников безопасности и правоохранительных органов просто боятся последствий правосудия над высокопоставленными лицами, поэтому предпочитают умалчивать о совершённых ими правонарушениях и принуждают к этому более честных сотрудников.

«Да ты знаешь кто я?», - первая претензия, летящая в сторону человека, не имеющего понятия, кем же является его собеседник. Автор статьи также подмечает, что: «Имея высокое самомнение многие люди занимающие руководящие должности начинают считать, что они выше других и закон им не писан». Однако закон равен для всех и в России, как и во многих других странах отсутствует подразделение на касты, с предписанием разных правил и законов для каждой.

В некоторых случаях случается и такое, что за «невинные шалости сливок общества», например воровство в магазине, приходится расплачиваться простым сотрудникам за то, что они «недоглядели», даже если они проявили бдительность и их пресекли. «Скажи спасибо, что хоть зарплату получишь», - слышат сотрудники по всему миру.