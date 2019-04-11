Детский трон в автобусе: В Московских автобусах предвещается битва за детское место с раскрасками

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Было бы невероятно удобно, если бы в автобусах существовали места не только для людей с ограниченными возможностями, но и для детей. В Москве на один из автобусных маршрутов уже было добавлено такое VIP-место для детишек, но скорее всего за него может разгореться битва мам.

На 23 маршрут, следующий по Москве, установили специальное кресло и небольшой столик-подоконник, на котором есть карандаши и раскраски, что поможет занять чадо на время поездки. Очень удобное приспособление, если ребёнок не может усидеть на месте и ему требуется выплеснуть свою творческую энергию.

«Было бы очень удобно, если бы такие места были во всех транспортных средствах», - пишет одна из матерей в VK. Возможность распространения такого удобства по автобусам всей России вполне вероятна, так как большая часть новых российских тенденций берёт своё начало в Москве.

Однако с появлением такого VIP-уголка вероятнее всего возникнут и споры матерей за то, чей ребёнок будет восседать на троне деятеля искусства, в то время как другие дети будут сидеть на своих «обычных» местах и завидовать тому «счастливчику», урвавшему место под солнцем.

«Предвещаю новые автобусные противостояния мамашек за детский трон в автобусе», «Раньше бабульки бились с молодёжью за места, а теперь будут споры матерей, чей ребёнок больше достоин сего места», - комментируют ситуацию интернет-пользователи.