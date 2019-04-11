«Сбербанк как гороскоп – с перебоями»: закон об ограничении интернета может тестироваться уже сейчас

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Законопроект из пакета Клишаса «об ограничении интернета» могли тестировать на жителях России, отключив весь необходимый доступ к сервисам Сбербанка, из-за чего тот мог пострадать в первую очередь. Теперь ожидается повторения ситуации, начиная с других государственных предприятий, чьи интернет-сервисы так или иначе востребованы среди населения.

Множество операций, ежедневно проводимых через сервисы и услуги Сбербанка, были приостановлены и попросту невозможны с самого утра 8 апреля продолжаются вплоть до 11. В связи с этим россиян буквально настигло «оцепенение», как оказалось, серьезные сбои проходили по всей России.

«Сбербанк как гороскоп – с перебоями, - пишут пользователи Рунета, - использовать нельзя»

Как до этого сообщали ряд СМИ, в частности AKKet, по всей стране будут проводиться «проверки» нового законопроекта «об ограничении интернета», в связи с чем будут отключены ряд функций Рунета, ставших привычными для россиян, в том числе и мобильный интернет на четверке крупнейших операторов — Мегафон, Мтс, Билайн и Теле2. Все это должно занять несколько дней, однако, это неподтвержденная информация. Официальные источники продолжают молчать, даже после начала повсеместных сбоев.

Невозможность безналичной оплаты – около 40% граждан не имеют при себе вообще или достаточно фиатных (наличных) денег, невозможность пользоваться такими сервисами как «мобильный банк» или приложением от банка. Более того, были недоступны к использованию терминальные системы и банкоматы.

Первыми пострадавшими оказались жители Приморского края, а после, будто эпидемия, «вспышки» начались и в других регионах страны. Серьезнее всех «пострадали» на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае и Московской области, где финансовый оборот, проводимый с помощью безналичного расчета, в частности, с помощью сервисов Сбербанка составляет более 50% от полного финансового оборота.

На мобильных сервисах, всплывающее окно точно называло, до каких временных пределов будут осуществляться «технические работы», но в какой-то момент появлялась ошибка – «повторите попытку через 15 минут». Собственно, таким «оповещением» наградили и банкоматы с терминалами.

По оценке экспертов и аналитиков, Сбербанк мог понести серьезные финансовые потери для своего бизнеса, а где бизнес, там и правление – государство имеет 50% акций компании, а банк подконтролен директору ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. Не исключено, что многие попытаются подать на банк в суд за полученные материальные издержки. Ведь предупреждение от Сбербанка так и поступило, заочно приветствуя блокировкой на главном экране.

Многие россияне теперь ожидают такой «подлости» и от других крупных банков, заранее готовясь к этому — например, снимая деньги с карт и разрывая вклады и счета, что относительно подрывает финансовый внутренний оборот в банках, снижая качество оказываемых услуг.

Очевидно, первыми на очереди стоят такие финансовые гиганты как ВТБ и Почта.Банк, Альфа банк, Тинькофф — не исключено, что это коснется не только банков и предприятий, где госаппарат имеет право голоса, но и частный банковский сектор. То, что крупнейшие сотовые операторы пошли на сделку ради теста пакета Клишаса, если это так, говорит о том, что подобному «стрессу» может быть подвержен любой онлайн-сервис страны.



