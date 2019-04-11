«Саратов, Саров - какая разница!»: Оператор «Почты России» отправила посылку в другой город, приняв адрес за ошибку

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«Почта России» лучше знает, куда нужно доставить вашу посылку, шутят в соцсетях.

Для россиян «Почта России» давно стала символом низкого качества услуг, халатности, бюрократии и откровенного неуважения к клиенту. Несмотря на все меры властей по улучшению уровня работы оператора, любые попытки исправить ситуацию почти всегда разбиваются о человеческий фактор. Какой-нибудь сотрудник «Почты России» обязательно решит, что он лучше знает, как должна работать данная компания на местах.

Один такой случай произошёл на днях в Санкт-Петербурге. Здесь работники интернет-магазина пытались отправить посылку с пальто заказчику в Саров Нижегородской области. Заботливые продавцы хотели быстрее доставить заказ покупателю, чтобы он успел поносить обновку в этот сезон, но их любезность неожиданно напоролась на «профессионализм» сотрудников «Почты России».

Курьер привёз пальто в почтовое отделение, где оператор решил, что ему лучше знать, куда следует отправить посылку. «Куда? В Саров???! Ох, уж эти грамотеи! - сокрушенно вздохнула оператор почтового отделения и твердой рукой исправила на Саратов. Ее не смутила Нижегородская область в адресе», - пересказывает историю сотрудница интернет-магазина у себя в Facebook, дав понять, что сотрудники почтовой службы не знают, какая разница между двумя городами.

По словам женщины, оператор «Почты России» не просто отправила посылку в другой город, приняв исходные данные за ошибку, но и намерено указала похожий адрес в Саратове, окончательно запутав своих коллег. В итоге посылка с заказом пропала в неизвестном направлении, а заказчик остался без желанного товара. Автор поста отметила, что уже позвонила на «горячую линию» Почты России и начала поиски пропавшего между Саровом и Саратовом отправления, но пока успехов не достигла.