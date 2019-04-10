Зомбируют людей через YouTube: Россияне устроили интернет-протесты против известного центра гипнотизёров

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История с очередным разводом на деньги достойна стать объектом расследования Бориса Соболева.

Наряду с общеизвестными сектами, религиозными группами, целительскими центрами, вроде секты доктора Коновалова, в Сети долгое время пользуется спросом некий Центр гипноза им. Якова Брюса.

Брюс был великим российским учёным, подарившим миру «Чёрную книгу» и ряд технических открытий, но как он связан с гипнозом, «эксперты» данного центра толком не объясняют. В Сети действуют несколько страниц: во «ВКонтакте», на YouTube и основной сайт – главные площадки мошенников, через которые они зомбируют людей.

Контент Центра специфичен – общение с душами умерших через слиперов (спящих) и ведущих-гипнотизёров посредством регрессивного гипноза. При этом постановку видно невооружённым глазом. К дополнительным услугам относятся купания в энергетическом бассейне, вебинары, личные приёмы. В последнее время интернет-гипнотизёры разленились и опубликовали фанатикам видеоинструкцию для самогипноза. Стоит отметить, что мошенникам попадаются негипнабельные люди. Отсутствие эффекта на них гипнофантазёры списывают на то, что клиенты сами не знают, чего хотят. А высшие силы с такими не работают.

Профессионализм главный автор контента Центра Аркадий Орлов подтверждает 4 сертификатами. Сертификат Французской ассоциации медицинского гипноза – его можно купить, чем промышляют многие «шаманы». При поиске сертификаты и дипломы разного формата оформлены преимущественно на людей со славянскими именами.

Сертификат Международного общества гипноза отличается от тех образцов, которые доступны в Сети. «Корочку» NLP Life Training можно склепать самому в «ворде» - для это есть шаблон, а Института групповой и семейной психологии и психиатрии вовсе не существует в природе. Впрочем, маркетологи работают успешно и критики в их адрес в Сети просто не найти.

На удочку обманщиков Центра попались многие, в большинстве своём – это женщины предпенсионного возраста, только познающие «всемирную паутину» и выросшие на Кашпировском. Именно они без задней мысли переводят Центру тысячи рублей за беседу с бредовым посылом. Чтобы защитить семьи других потенциальных жертв, россияне устроили своеобразный интернет-протест горе-гипномедиумам. Они массово «страйкуют» страницы и видео Центра на всех платформах. К своему зарождающемуся движению они призывают подключиться всех неравнодушных.