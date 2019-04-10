Котик и ДТП – бонусом: Таксисты реже скрывают свою усталость за рулём

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Российские «бомбилы» превратили машину в свой дом со своим уставом.

Пассажиры разных служб такси временами фиксируют крайне неоднозначное поведение водителей, которым доверяют жизнь. Так, молодая девушка поделилась вопиющим случаем равнодушия со стороны водителя. Вызвав машину, она обнаружила в салоне дворового кота. Таксист объяснил, что подобрал животину вечером, но за ночь и половину следующего дня так и не доехал до дома, чтобы оставить зверя в безопасности.

В данном случае можно наблюдать за минимум двумя нарушениями со стороны водителя: кот, особенно дворовой, - переносчик болезней и источник аллергий, очевидно, что водитель не сообщает пассажирам заранее о компаньоне в салоне. Кроме того, животное может быть бешеным и стать причиной ДТП. Во-вторых, сам водитель злополучного такси не стал скрывать усталость за рулём, честно признавшись девушке, что переработал положенные 9 часов.

Данный факт является показательным, поскольку всё больше водителей такси срываются на своих клиентах. Они высказывают истории о тяжёлых условиях труда, ведут себя неадекватно, иногда применяя к пассажиру силу или нарушая его права, обманным способом зарабатывают на службах и «бонусом» одаривают пассажиров последствиями ДТП, которых становится всё больше. Эти и многие другие истории – ежедневная повестка дня для СМИ.

Вероятно, нововведения «Ситимобил», «Яндекс.Такси» и «Везёт» вскоре приведут к страйкам таксистов, лишённых переработок – единственного источника заработка.