«У вас тут мрак творится»: Сотрудники РЖД в Приволжье не стесняясь устраивают помойку на станциях

На меня напал сотрудник #РЖД, который вместе со своими колегами сливал моторное масло на открытый грунт, после того, как я потребовал прекратить совершать противоправные действия и начал фиксацию на фото! После конфликта он со своими колегами погрузил генератор, из которого сливали масло, в машину и скрылся. Сразу после этого появился их руководитель, который пытался уладить ситуацию... Фото и видео прилагаю. Прошу СМИ, экологические службы и руководство Приволжской железной дороги обратить внимание на ситуацию. Также хочу отметить, что на станцию Жилгородок можно пройти только через свалку отходов 🚅 #Волгоград #городдлялюдей