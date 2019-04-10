«У вас тут мрак творится»: Сотрудники РЖД в Приволжье не стесняясь устраивают помойку на станциях

В отместку за разоблачение один из правонарушителей напал на свидетеля.
Пользователь соцсети всеми силами пытается привлечь внимание общественности к проблемам, причинами которых становится местный филиал РЖД. Как ему лично удалось узнать, сотрудники компании совершенно не заботятся об окружающей среде и не стесняясь сливают моторное масло прямо на землю и устраивают стихийные помойки на станциях. Эти правонарушения мужчина попытался зафиксировать, когда на него напал один из сотрудников.
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На меня напал сотрудник #РЖД, который вместе со своими колегами сливал моторное масло на открытый грунт, после того, как я потребовал прекратить совершать противоправные действия и начал фиксацию на фото! После конфликта он со своими колегами погрузил генератор, из которого сливали масло, в машину и скрылся. Сразу после этого появился их руководитель, который пытался уладить ситуацию... Фото и видео прилагаю. Прошу СМИ, экологические службы и руководство Приволжской железной дороги обратить внимание на ситуацию. Также хочу отметить, что на станцию Жилгородок можно пройти только через свалку отходов 🚅 #Волгоград #городдлялюдей
Вскоре решить проблему пришёл начальник отряда нарушителей, предложив решить вопрос мирно. На замечание очевидца о том, что на относящихся филиалу территориях творится «мрак», руководитель отметил, что это всего лишь «форс-мажорное обстоятельство», что очевидно противоречит действительности.
Отметим, что на порядок на станциях РЖД в Приволжье жалуются редко. Обусловлено это, скорее, не отсутствием проблем, а разочарованием жителей, не верящих, что воздействовать на госкомпанию возможно. Тем не менее, действия, которые совершили сотрудники приволжского филиала РЖД, можно расценить как причинение экологического вреда. Слив отработанного масла в грунт запрещён, поскольку вещество впитывается в землю и доходит до грунтовых вод и водоканалов.