«У вас тут мрак творится»: Сотрудники РЖД в Приволжье не стесняясь устраивают помойку на станциях

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В отместку за разоблачение один из правонарушителей напал на свидетеля.

Пользователь соцсети всеми силами пытается привлечь внимание общественности к проблемам, причинами которых становится местный филиал РЖД. Как ему лично удалось узнать, сотрудники компании совершенно не заботятся об окружающей среде и не стесняясь сливают моторное масло прямо на землю и устраивают стихийные помойки на станциях. Эти правонарушения мужчина попытался зафиксировать, когда на него напал один из сотрудников.

Вскоре решить проблему пришёл начальник отряда нарушителей, предложив решить вопрос мирно. На замечание очевидца о том, что на относящихся филиалу территориях творится «мрак», руководитель отметил, что это всего лишь «форс-мажорное обстоятельство», что очевидно противоречит действительности.

Отметим, что на порядок на станциях РЖД в Приволжье жалуются редко. Обусловлено это, скорее, не отсутствием проблем, а разочарованием жителей, не верящих, что воздействовать на госкомпанию возможно. Тем не менее, действия, которые совершили сотрудники приволжского филиала РЖД, можно расценить как причинение экологического вреда. Слив отработанного масла в грунт запрещён, поскольку вещество впитывается в землю и доходит до грунтовых вод и водоканалов.