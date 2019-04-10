«Интернет всесилен!»: В Тынде УК занялась ремонтом лестницы-убийцы из-за жалобы в Instagram

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Денежный штраф может понести управляющая компания за ненадлежащее содержание пешеходного строения.

Жители города Тында остались без лестницы, соединяющей улицу Красная Пресня и БСМ. Отсутствие ремонта привело к обрушению покрытия ступеней, а в след на ними пришли в непригодное для использование состояние и поручни.

Несколько дней назад неравнодушные жители, уставшие бояться за свою жизнь и жизнь своих детей, написали жалобу в сети Instagram. Они верили, что этот крик души спасет ситуацию.

И как результат — управляющая компания, ответственная за лестницу-убийцу, наконец занялась ее ремонтом. Начались работы по восстановлению ступенчатого основания, уничтожается ледяная корка, перила приводятся в надлежащее состояние.

Как написал администратор аккаунта, где была размещена жалоба, «нашу страницу ежедневно мониторят не только все службы, но и Администрация города и Правительство Амурской области».

Возможно, увидев плачевное состояние пешеходного перехода, угрожающего жизни и здоровью граждан, руководство Тынды потребовало от УК незамедлительных действий. Получается, что Интернет наш всесилен!