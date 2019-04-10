Стационары возвращают: Охота Роскомнадзора за VPN-сервисами приведет к перебоям мобильных сетей

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Уже сейчас эксперты предсказывают, что новая кампания ведомства может обернуться грандиозным фиаско.

Ситуация, произошедшая в прошлом году с Роскомнадзором, по всей видимости, поучительной не стала. Тогда, в попытках заблокировать мессенджер Telegram, пострадал огромный пласт отечественного сегмента сети, однако теперь это может повториться с двойной силой. На данный момент в «мишень» Роскомнадзора попали VPN-сервисы. Тем не менее, представители этих же сервисов практически в один голос не только отказываются подчиняться российскому ведомству, но и самоуверенно заявляют, что подчинить рынок анонимного доступа к сети государственной структуре не удастся. В худшем случае, будет повторяться ситуация, которая уже имела место с мессенджером Telegram, когда вместо объекта блокировки пострадали десятки сайтов по всему интернету.

В их числе были также официальные сайты мобильных операторов в России. Если они пострадают и в этот раз, то абонентам по всей стране, вероятно, следует быть готовыми к трудностям и постепенно вспоминать о возвращении стационаров. Логика в данном случае вполне очевидна. Если внезапно перестанет работать круглосуточная онлайн-поддержка одного из крупных операторов, то обеспокоенные абоненты, естественно, начнут одним за другим звонить на горячую линию, что и станет причиной перебоев.

Охота Роскомнадзора, объявленная на VPN-сервисы, вероятно, не сможет принести ожидаемого результата. Техдиректор организации «Роскомсвобода» утверждает, что до попыток блокировок Telegram доля использования VPN в России составляла менее 1,5%. После показатели резко взлетели в два раза и продолжают расти. А попытки блокировать то, чем пользуется такое большое число граждан, явно ничем хорошим не закончатся.