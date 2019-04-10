«Адские бабки» захотели «срубить бабок»: Клиенты Тинькофф Банка могут пострадать из-за блогеров

Вчера, 23:40

Автор влога «Адские бабки» подала в суд на Тинькофф Банк за оскорбление чести и достоинства. Олегу Тинькову не в первой кусаться с медиа, и если все его враги разом решат оспаривать действия банка в суде, могут пострадать его клиенты.

«Адские бабки» в лице автора влога Александры Баязитовой осветили нелицеприятную сторону банка, обвинив его в блокировке счетов корпоративных клиентов из-за якобы незаконных операций. По словам Баязитовой, банк ссылается на закон о противодействии легализации преступных доходов, после чего блокирует счёт клиента и добавляет его в чёрный список Центробанка. Человек, находящийся в этом списке больше не может открыть счёт ни в одном российском банке, из-за чего, по выражению автора влога, «попадает в ловушку». После этого представитель банка предлагает «договориться» за 15-20% от суммы, находящейся на счету, чтобы просто закрыть счёт.

Через несколько дней после публикации Яндекс.Дзен заблокировал материал по жалобе пресс-службы банка. Теперь, Баязитова подала в суд на Тинькофф с требованием возмещения морального ущерба на сумму 500 тыс. рублей.

Эта цифра может показаться небольшой для банка с чистой прибылью более 7 млрд рублей, однако по всей видимости Баязитова преследует большую цель, чем просто «срубить» денег с Олега Тинькова.

Если суд удовлетворит иск, то будет создан судебный прецедент, и другие недоброжелатели банка из различных СМИ смогут подать аналогичные иски. Чего стоит нашумевший конфликт с авторами YouTube-канала «Немагия». Правда, тогда на блогеров за оскорбление подал в суд сам Олег Тиньков.

Если все недоброжелатели банка, коих если верить отзывам в сети немало, разом подадут на Тинькофф Банк в суд, у этой кредитной организации могут появиться серьёзные проблемы, которые напрямую скажутся на её клиентах. Надо же будет откуда-то брать деньги на погашение исков.