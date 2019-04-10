Шариковы из Питера: В Сети призвали наказать попрошаек с бесчувственным щенком

Сегодня, 12:00

Горожане уверены, что несчастное животное «накачано» лекарственными препаратами до полубессознательного состояния.

Неравнодушные люди в соцсетях распространяют сообщение о двух молодых людях – парне и девушке, выпрашивающих деньги у сердобольных прохожих для лечения больного щенка. Ранее они уже были замечены в различных частях города с другими собаками, которым также «требовалась операция». Если им предлагают помощь - оплатить услуги ветеринаров или выкупить животное – не соглашаются. Мошенники дают понять, что их удовлетворят лишь наличные деньги. Петербуржцы обращают внимание, что щенок покоится на руках с высунутым языком, что является верным признаком действия сильных препаратов, которыми его, по-видимому, нашпиговали.

Скорее всего, животному ввели успокоительное, которое безвредно для человека, но собаку доводит до бесчувственного состояния. Возможно, «шариковы из Питера» используют животных, как расходный материал, сменяя погибших от передозировки четвероногих на очередную, найденную на улице, жертву. В соцсетях призвали наказать жестоких попрошаек согласно недавно введённого закона о жестком обращении с животными и за приставание к гражданам по статье за попрошайничество. Фотографии молодых людей стали активно распространяться в интернете и многие узнали парочку, подтвердив, что их деятельность уже известна многим.