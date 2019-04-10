Алина подождёт: Путин много лет мог крутить роман с азиатской красавицей

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Владимир Путин предпочитает брюнеток – именно такой вывод напрашивается, если верить слухам о личной жизни Путина. На сей раз в стороне от вопроса не остались западные СМИ. По их предположениям, президент России мог уже долгое время встречаться с красавицей родом из Китая Венди Денг.

В западных СМИ активно муссируются слухи о романе лидера России Владимира Путина с Венди Денг, бывшей женой Руперта Мёрдока.

Руперт Мёрдок – американский медиамагнат и предприниматель, с Венди они развелись ещё в 2013 году. Издания ссылаются на некие анонимные каналы связи между Европой и американским континентом, по которым информация о романе Венди и Владимира Путина курсировала уже несколько лет. Помимо этого, Нью-Йоркский журнал Us magazine сообщил, что информация известна, в том числе и от приближенного к Кремлю источника.

Но тогда в стороне остаётся Алина Кабаева. О ней американское издание также упоминает, сообщая, что в 2015 году президент России не смог присутствовать на официальной встрече именно из-за того, что в клинике Швейцарии Алина Кабаева рожала ребёнка от президента. Что делать ей теперь, неужели теперь Алина подождёт своей участи на втором плане? Если верить слухам, получается, что Владимир Путин изменял Алине Кабаевой, начав роман с азиатской красавицей Венди Денг.

Фото опубликовано на сайте superiorpics.com

Данную пару вместе нигде не видели - в отличие от Алины Кабаевой и Владимира Путина, но всё равно активно муссируют слухи, что именно с Венди президент России состоит в отношениях. Канадское англоязычное издание National Post также опубликовало материал о личной жизни Владимира Путина, продолжая сплетничать на данную ему.

National Post назвало Российскую Федерацию «одной из величайших и самых пугающих силовых держав нашего времени». Тем самым СМИ будто дало понять, что личная жизнь такой яркой политической фигуры, как Владимир Путин, не могла остаться без внимания прессы после развода.