Это СССР виноват в их гибели: Были найдены неопровержимые доказательства гибели дятловцев от рук людей

Сегодня, 06:12

Расследование по делу «Перевала Дятлова» уже 60 лет терзает умы и воображение многих россиян. Эксперты склоняются к версии о погодных условиях, но люди же считают, что эта трагедия стала результатом секретных испытаний, проводимых в СССР.

Официальные источники говорят о том, что было возобновлено расследование по делу о трагедии туристической группы Дятлова, ушедшей в поход в 1959 году, но так и не сумевшей вернуться. Даже сам Андрей Малахов, ведущий телепрограммы «Прямой эфир», решил отправиться в исследовательский поход, с целью выяснить причины гибели 9 молодых туристов.

По версии следствия 1959 года все участники тургруппы скончались в связи с лавиной, сошедшей с горного склона, что побудило дятловцев поспешно эвакуироваться из палатки, оставив там своё снаряжение, после чего из-за очень низких температур они замёрзли насмерть.

Один британский писатель выдвинул свою версию, в связи с найденными на камере Злотарёва снимками, на которых был запечатлён некий светящийся объект, что возможно и стало истинной причиной этой трагедии. Зарубежные эксперты предположили, что на фото виден силуэт ракеты, которая, по-видимому, приземлилась неподалёку от организованного лыжниками лагеря, что и послужило в дальнейшем поводом для экстренной эвакуации.

Согласно недавним данным экспедиции, рядом с местом трагедии были найдены обломки ракеты, на которых был указан серийный номер. Евгений Черноусов, человек обнаруживший, по его мнению неопровержимое доказательство, считает, что его находка поставит окончательную точку в проводимом расследовании и сможет наконец доказать реальность версии о том, что данный склон горы Холотчахль являлся полигоном для ракетных испытаний СССР.

«Эта версия имеет место быть, так как гибель 9 опытных туристов не может быть результатом только погодных условий. Должно было быть что-то, что неожиданно для них повлияло на принятые в дальнейшем решения», - рассуждают российские граждане на просторах Интернета.

В Советском Союзе все военные данные были строго засекречены и по сей день существуют расследования о многих нечеловечески жестоких проектах по разработке разного типа оружия. «Это СССР виноват в их гибели, а не снежная лавина», - комментируют эту версию на интернет-форумах. В то время шла Холодная война, что сподвигало советских учёных и инженеров разрабатывать новые и новые виды оружия, проводя своего рода «несанкционированные» испытания. Возможно, гибель людей в результате запуска ракеты была случайностью, которую тщательно скрывало правительство в течении последующих лет, а возможно это и входило в планы испытателей.