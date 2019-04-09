Весеннее обострение: Разленившаяся российская молодёжь эпатирует Интернет странными нарядами в метро

Сегодня, 21:35

Всё больше людей мечтают проснуться знаменитыми.

Слава о новых блогерах разлетается со скоростью света, при этом эти молодые, а иногда и не очень, люди всегда появляются словно из ниоткуда. По крайней мере, так кажется большинству пользователей Сети. Однако за большой славой стоят месяцы или годы подготовок, попыток и неудач. Но это не останавливает современную российскую молодёжь в её желании приобщиться к касте интернет-знаменитостей.

Впрочем, единицы выбирают тернистый путь, тогда как остальные решаются эпатировать публику своим внешним видом, достигая узнаваемости «чужими руками». Таким людям, ищущим быстрых денег и славы, кажется, что появление в общественном месте в странных нарядах гарантировано принесёт им известность. Например, с наступлением тёплой весны многие не гнушатся спуститься в метро в халате на голое тело или выполнять утренние ритуалы в забитой народом «подземке». Многие просто ограничиваются эпатажной одеждой, ясно понимая, что попадут в интернет-сообщество и будут обсуждаемы в Сети.

Но если раньше разленившаяся молодёжь своими «выкрутасами» вызывала улыбку, то сегодня её критикуют. Кроме нежелания работать на пороге экономического кризиса, их обвиняют в неуважении к окружающим. Ведь только человек без морали и принципов может выйти на улицу почти в чём мать родила, считают в Сети. Тем не менее, когда эффект от весеннего обострения сходит на нет, Интернет продолжает хранить неприглядные снимки этих граждан до тех пор, пока они и правда не «выстрелят» в подборке «фейлов».