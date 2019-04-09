Цирк за решеткой: Кокорина и Мамаева «скрывают» под домашним арестом

Сегодня, 18:53

Предположение, появившееся в сети, говорит о том, что заключение футболистов в СИЗО якобы не имеет ничего общего с правдой.

Драма Мамаева и Кокорина, которая приобрела уже всероссийский масштаб, вероятно, и не планирует останавливаться. Новые слухи, которые уже блуждают по сети, указывают на то, что якобы их судебные процессы, отсидка в СИЗО и прочие последствия их хулиганского поведения, на самом деле, происходят исключительно на камеру. Некими источниками была предоставлена информация о том, что Кокорин и Мамаев, якобы, не испытывают никаких тягот тюремной жизни, а уже давно сидят под домашним арестом. Вероятно, под ним их «скрывают» от народного гнева.

Верить неподтвержденным сведениям или нет – дело каждого, однако, в защиту этой версии можно сказать, что подобное все-таки возможно. Титулованных и известных на всю Россию футболистов еще в начале скандального разбирательства могли «пожурить» и отправить под арест домой, однако для того, чтобы не злить публику, требовавшую тогда суда над спортсменами, периодически организовывают подобные публичные слушания.

Также говорит о том, что в деле все может быть не совсем так, как кажется, сама реакция Мамаева и Кокорина, которые реагируют на все расслабленно и с юмором, создавая какой-то цирк за решеткой, будто ничего не боятся.

Даже на сегодняшнем слушании по существу, вину они признали лишь частично. В сети уже выказывают предположения о том, что, по задумке, футболисты проведут в СИЗО год, после чего состоится окончательное заседание, после которого их выпустят.