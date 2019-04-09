Разлетаются, как горячие пирожки: AliExpress Tmall запустил распродажу гаджетов со скидкой 60%

Сегодня, 14:12

Масштабная распродажа продлится до пятницы.

Крупнейший в России интернет-магазин AliExpress Tmall объявляет весеннюю распродажу гаджетов. Скидки на разные типы товаров варьируются от 1% до целых 60%. Так, купить свеженький Samsung Galaxy A30 фанаты бренда смогут всего за 15 830 рублей, мощный игровой компьютер KOTIN GB-1 – за 46 613 рублей. 43-дюймовый телевизор Polarline с качеством картинки FullHD достанется счастливцу всего за 13 933 рублей.

Затариться гаджетами по щедрым скидкам можно на любой вкус, поскольку ассортимент товара неограничен: от бытовой техники и современных гаджетов до аксессуаров и техники категории «Красота и здоровье». Товары уже разлетаются, как горячие пирожки на базаре. Напомним, что выгодность покупок на российской базе AliExpress Tmall заключается в складе, расположенном в Москве, а не в Китае. Кроме того, продукция AliExpress Tmall получает знак качества от евразийской сертификационной комиссии.