«Птицефабрика на дому»: У покупателя «Ашана» вылупились 19 птенцов из купленных яиц перепёлки

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Половина перепелиных яиц из «Ашана» оказалась пригодна для выращивания птицы, утверждает энтузиаст.

Большинство покупателей в магазинах больших торговых сетей вроде «Ашана» не задумываются, откуда берутся продукты на полках и что они в себе таят. Один из клиентов гипермаркета решил продемонстрировать, что можно получить из товаров, купленных в «Ашане» и сильно удивил интернет-аудиторию.

Мужчина после похода в магазин получил птенцов перепёлки, приложив небольшие усилия и затратив ограниченное количество времени. У покупателя «Ашана» вылупились 19 птенцов из купленных яиц. Таким образом, настоящая мини-птицефабрика на дому за относительно короткий срок появилась у него путём использования имеющихся в ассортименте магазина товаров. Как мужчина этого достиг, он рассказал на популярном портале Pikabu.

Клиент «Ашана» рассказал, что приобрёл более месяца назад пять десятков перепелиных яиц, отобрав самые свежие из имеющихся в магазине. Далее он принёс продукты домой, отбраковав десять единиц из-за повреждения скорлупы, а остальные 40 погрузил в инкубатор.

Мужчина признался, что его супруга скептически отнеслась к эксперименту и говорила сперва, что на свет могут появиться лишь 3-5 птенцов, однако, по прошествии трёх недель, из купленных в «Ашане» яиц вылупились целых 19 перепелят. Энтузиаст отметил, что практически все они оказались здоровы, спустя время окрепли и встали на ноги. Оставлять у себя в квартире повзрослевших птенцов мужчина не решился и заявил, что планирует вывезти их к тёще за город.

Мене чем за сутки пост под названием «Можно ли вырастить перепелов из яиц, купленных в ашане?» набрал более 16 тысяч «плюсов». Пользователи в комментариях выражают восторг автору и сравнивают его эксперимент с настоящей научной работой.