Правительство бессильно?: Орский ЮУМЗ снова отправили в простой

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Разочарованные работники завода намерены обращаться в прокуратуру.

Южно-Уральский машиностроительный завод уже очень долгое время находится на слуху у всех неравнодушных россиян. Проблемы начались еще прошлой осенью: банкротство, затем простои, увольнения сотрудников по собственному желанию.

Некоторое время назад неравнодушный к своему делу заводчанин записал видео-обращение к президенту Владимиру Путину, с просьбой спасти завод от экономической разрухи. По словам жителя, на местном уровне этого сделать не получается: администрация города не делает ничего, чтобы наладить процесс и вернуть работу горожанам.

Не помог и митинг, который состоялся 30 марта, где должны были рассмотреть пути решения сложившейся проблемы. Поэтому 9 апреля Орский ЮУМЗ снова отправили в простой пока до 16 мая. Получается, что правительство бессильно в решении проблемы нормального функционирования Орского гиганта?

Жителей очень расстроило такое решение руководства. У них больше нет надежды, что предприятие снова заработает: «У нас нет средств к существованию. Настроения тоже нет.», «В этом году мы получили только одну выплату в размере 2200 рублей. Непонятно, что это за выплаты. Как можно жить на такие деньги?!»- жалуются горожане.

Ущемленные в праве на добросовестную оплату труда, рабочие машиностроительного завода намерены отправиться в прокуратуру, с надеждой на реальную помощь.

Многие трудоспособные жители города намерены увольняться и искать лучшей жизни за пределами своего родного города. Останутся только пенсионеры. Это может привести к вымиранию Орска.