«ТКС – не РЖД»: Слишком вежливая проводница напугала пассажиров

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РЖД давно стала объектом для шуток пассажиров – обстановка, сервис и цены на билеты активно осуждались в сети. На сей раз объектом пересуд стал сервис компании ТКС, другого перевозчика, который к РЖД никакого отношения не имеет. В сети появилось видео, происходящее на котором напугало пользователей в сети.

В сети появилось видео, на котором проводник в вагоне пассажирской компании ТрансКлассСервис подчеркнуто вежливо сообщает пассажирам в купе об удобстве, которое может предоставить компания. Сотрудница напоминает, что в купе можно отрегулировать отопление, есть кнопка вызова проводника, что по желанию проводница может принести натуральный кофе, и сходить в вагон-ресторан.

Несмотря на то, что проводница была очень вежлива и открыта к диалогу, у зрителей после просмотра осталось жутковатое впечатление от дамы.

ТрансКлассСервис – компания, которая «встала на рельсы» в 2007 году. Поезда от ТКС пока курсируют лишь в западной части России, на восток отправления ещё в разработке. В вагонах данной компании есть масса интересных мелочей, среди которых можно отметить личный сейф для каждого пассажира. Сервис в компании ТКС также отличается от сервиса РЖД. «ТКС – не РЖД» - пишут постоянные пассажиры, и отмечают, что сервис в вагонах ТКС намного лучше, проводницы лояльнее и добрее. Однако иногда в подобном стремлении угодить клиенту, проводники переходят границы, и становятся объектом для шуток собственных пассажиров.