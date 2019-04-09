«Не хочу быть дедом, буду бабкой»: Пользователи сети удивлены решением мужчины сменить пол ради пенсии

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Сменить пол, чтобы обеспечить себе 5 лет стабильного заработка – в Челябинской области зарегистрирован первый подобный случай. Благодаря смене пола, у мужчины появилась возможность уйти на пенсию на 5 лет раньше.

Весьма своеобразным путём мужчина решил бороться с пенсионной реформой. В городе Копейск, Челябинская область, зафиксирован первый официальный случай смены пола в России. Герой истории превратился в женщину не только в физическом плане, но и на бумаге. Новоиспечённая «дама» уже собрала все необходимые документы, чтобы внести в них соответствующие изменения. По словам представителей Пенсионного фонда России, соответствующая запись будет внесена и в пенсионное удостоверение владельца. Смена пола позволит мужчине уйти на пенсию раньше на пять лет – то есть в том возрасте, когда пенсию начинают получать женщины.

«Не хочу быть дедом, буду бабкой» - пользователи сети уже иронизируют над новоявленной женщиной.

Если смена пола ради выгоды, как некий «лайфхак» приживётся в России – перед Государственной Думой встанет вопрос о внесении соответствующих поправок в законодательство Российской Федерации. Ведь тогда в стране попросту не останется дедушек, а воспитывать внуков будут лишь хитрые бабушки.