«Лучше дома посижу»: Призывники из Москвы могут «законно откосить» от армии за 80 тысяч

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Некая полулегальная «Служба помощи призывников» предлагает платные услуги по предоставлению «белого билета» с помощью чат-бота «Вконтакте».

Наверняка каждый второй россиянин сталкивался с дилеммой: идти в армию или поискать методы увильнуть от срочной службы. Некоторые пытаются решить данный вопрос с помощью подкупа медкомиссии. Правда, государственные правоохранительные органы усилили контроль и напрямую с людьми в белых халатах договариваться о «белом билете» стало труднее. Из-за этого и создалась благоприятная почва для размножения контор, которые помогают «отмазаться» от службы якобы соблюдая все рамки закона.

Первое, что бросается в глаза - это реклама сайта, которая гласит «Армия спасибо! Лучше дома посижу». Переходя по ссылке можно наткнуться на сайт, на котором практически нет никакой информации, включая номера телефонов, что может говорить о его незаконности.

Главная страница предлагает не общаться вживую с представителями, а сразу перейти к чату с ботом. Согласно предоставленным скриншотам, искусственный интеллект анализирует всевозможные мелкие заболевания и жизненные обстоятельства будущего призывника, а затем выдает конечную сумму. Вероятно, чем меньше болезней у еще не состоявшегося солдата, тем выше стоимость услуги.

Судя по рекламному сообщению конторы, призывники из Москвы и области могут «законно откосить» от армии за 80 тысяч рублей. На самом деле данная сумма может колебаться в зависимости от сложности случая, но представители услуг обещают едва ли не 100%-й успех дела. Но вряд ли это можно назвать уж совсем легальным бизнесом - не на одном подобном сайте указывается информация о неких видах обхождения законного призыва. Для тех, кто хочет и дальше продолжать сидеть на родительской шее, такое предложение может показаться сущим раем на земле.

Но не все так безоблачно в «призывном» бизнесе. Попытавшись пообщаться с расхваленным ботом с женского аккаунта в соцсети «Вконтакте», искусственный интеллект отказался выполнять свою работу и выдал отчет об ошибке, как настоящий мужчина. Вероятно, на родителей призывников такая система не ориентирована, ведь чаще всего от армии пытаются отгородить своих сыновей именно мамы.

Конечно, стоит понимать, что даже в такой плоскости попытку избежать срочную службу можно сделать легальной. Но нужно ли поддаваться уловкам ушлых бизнесменов? Наверное, вряд ли, ведь Россию с такими темпами скоро некому будет защищать.