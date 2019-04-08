Собак лучше кормят: Чиновники придумали новый способ издеваться над пенсионерами

Сегодня, 18:13

«Старческий фастфуд» может еще сильнее угробить и без того хилое здоровье стариков.

Уже в скором времени на отечественном рынке должны появиться особые продукты, которые будут продаваться с особой пометкой «для пожилых граждан». В сети по этому поводу уже началось весьма ожесточенное обсуждение, ведь охарактеризовать данную продукцию, кроме как «старческий фастфуд», не получается.

Туда будут входить различные белковые и овощные смеси, готовая замороженная продукция. Несмотря на убеждения в том, что все продукты будут содержать повышенное количество витаминов, эксперты в этом сомневаются. А зная убежденность пенсионеров относительно того, насколько вредна эта продукция, можно практически наверняка говорить о том, что к соответствующим товарам прикасаться они не будут, а, соответственно, идея вряд ли сработает настолько, насколько предполагают в правительстве.

Немаловажно понимать также и то, что замороженные блюда практически полностью лишены витаминов и это, вроде как, общеизвестный факт. Каким образом чиновники смогут решить эту проблему – непонятно, но данная инициатива все больше напоминает новый способ издеваться над пенсионерами, который последовал за пенсионной реформой. А если вспоминать, что белковые смеси и вовсе вредны для здоровья в большинстве своем, то и вовсе непонятно, как все собирались провернуть в руководстве страны.

Учитывая то, что спорный закон так и не отменили, чиновники пытаются как-то облегчить жизнь пожилым россиянам, но стоит признать, что если это и есть решение, то практически любой уважающий себя пенсионер ответит на это, что и собак лучше кормят и, по большому счету, будет прав.