Подставить другую щеку: Вслед за пенсионной реформой в России могут лишить льгот студентов

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Определенные чиновники из «Единой России» не унимаются в бесконечных попытках запретить хоть что-то.

Безусловно, судить весь аппарат власти по одному депутату попросту неправильно, однако в определенных случаях ситуации попросту заставляют задуматься. Речь пойдет о чиновнице из Свердловской области Елене Дерягиной. Прославилась она уже не в первый раз. Ранее ей показалось уместным отобрать у школьников бесплатные обеды и обязать родителей оплачивать их. Причем, несмотря на то, что в местной думе чиновницу пожурили и извинились за ее слова, на своих ошибках она, по всей видимости, учиться не стала, а потому уже вновь очутилась на просторах социальных сетей и в прессе с новым, не менее скандальным предложением. Суть его состоит в том, что студентов России следует лишить льгот для проезда. Более того, Дерягина убеждена, что все студенты в состоянии самостоятельно заработать себе на автомобиль.

Вырисовывается лишь один вопрос, в какой именно России живет чиновница? Если покопаться в ее биографии, то можно обнаружить, что она также была педагогом, однако большую часть своей карьеры занималась общественно-политической деятельностью. Несмотря на серьезный стаж в качестве чиновницы, прославили ее на всю Россию именно после скандальных заявлений. Остается лишь надеяться, что более высокопоставленное руководство «Единой России» адекватно отреагирует на такое заявление коллеги.

Пока эксперты по всей России обсуждают то, что студентам зачастую бывает очень сложно (а, иногда, и практически невозможно) начать собственную жизнь в студенческие годы. А если предположить, что в этот момент учащийся ВУЗа решит завести семью, то ситуация становится еще сложнее. Именно поэтому подобные предложения больше похожи на просьбу подставить вторую щеку, потому как решение лишить студентов льгот вслед за «многострадальной» пенсионной реформой, выглядит именно так.