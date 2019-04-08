«Вся сила в правде»: Владимир Познер рассказал, что может объединить россиян

Сегодня, 10:36

Известный российский тележурналист Владимир Познер рассказал, что может объединить россиян вместо отсутствующей национальной идеи и государственной идеологии.

По мнению тележурналиста Владимира Познера, в современной России отсутствует национальная идея или государственная идеология, которые могли бы объединить россиян. Причиной этому является то, что российское общество расколото на несколько неравных частей по разным вопросам. Разница между этими разными частями одного народа столь велика, что найти какую-то объединяющую идею будет очень сложно.

Однако, это не помешало Познеру найти ответ на вопрос об объединении россиян. С его точки зрения главной объединяющей силой для россиян может стать только правда. Совсем как главный герой культового фильма «Брат» Владимир Познер считает, что «Вся сила в правде».

Конечно, Владимир Познер рассказал, что может объединить россиян, но может ли? Ведь если у каждой части нашего общества своя идея, то получается, что у каждой части российского общества и своя правда, которая трудно совместима с чужой. А как устранять конфликт разных правд разных частей общества Владимир Познер не сказал.

Видимо, за этим очень красивым, очень общим и очень пустым ответом скрывается то, что неплохой журналист Владимир Познер не обладает достаточной компетенцией общественно-политического мыслителя, чтобы решать сложные вопросы, волнующие общество. Но почему он тогда пытается это делать?