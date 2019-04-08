Экскурсия по смерти Кобзона: Зона отчуждения Чернобыльской АЭС станет местом плача об Иосифе

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У реактора все началось, у реактора и продолжится. Пустошь вокруг ЧАЭС может стать «камнем преткновения» для фанатов известного российского и советского тенора Иосифа Кобзона.

Открытая для туристов территория Чернобыльской АЭС со стороны Белоруссии станет данью памяти политику, исполнителю и композитору Иосифу Кобзону, получившему высокий уровень облучения, прибывшему на поддержку ликвидаторам аварии через два месяца после взрыва.

На данный момент, власти Белоруссии составляют карту экскурсионных маршрутов, а также, по слухам, ведут переговоры с украинскими властями для объединения территории ЧАЭС для проведения «прогулок смерти». Важнейшей траекторией поездки станет «экскурсия по смерти Кобзона» в честь Иосифа Давыдовича, трагически ушедшего 30 августа 2018 года.

Иосиф Кобзон, прибыв на место ликвидации аварии 26 июня 1986 года, исполнил несколько концертов подряд для измученных людей, боровшихся с последствиями аварии на Чернобыльской Атомной Электростанции. Из-за того, что площадка была практически впритык к 4 энергоблоку, Кобзон получил высокую долю облучения, так как был без защитного костюма.

Спустя некоторое время, у Иосифа Давыдовича обнаружили онкологическое заболевание. Благодаря европейской медицине, он сумел продлить себе жизнь до 80 лет, однако в связи с тем, что он попал в санкционный список, как один из видных российских политиков и ему запретили въезд в Евросоюз, что и «убило» его в конце лета 2018 года.

Сейчас же, как дань памяти тенору, возможно, будут организованы масштабные экскурсии по местам, где побывал Иосиф Кобзон незадолго после аварии. По признанию самого певца, как сообщает издание «КП», он побывал там не единожды, что со временем лишь усугубило заболевание.

Подобно Стене Плача в Израиле, Зона Отчуждения может стать место скорби и плача по великому певцу, политику и педагогу.