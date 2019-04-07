Без прививки ты букашка: Россияне жалуются на травлю непривитых детей

Сегодня, 22:13

Один из пользователей пожаловался на то, что его ребенку дали медотвод, но теперь над ним издеваются в школе.

Прививочные войны раздирают интернет. Одни яростно доказывают пользу вакцинации, а другие уверяют, что организм должен вырабатывать естественный иммунитет. И если раньше решение о том, прививать ребенка или нет, принимали родители, то скоро даже это мамам и папам решать не дадут. С одной стороны, это логично. У родителей нет медобразования, и они могут не понимать, на какие риски обрекают своего малыша. В Сети активно пропагандируется тотальная вакцинация. И цель благая – защитить детей от болезней. Однако есть дети, которым прививки противопоказаны. Естественно, выяснить это можно лишь после обследования и анализов. И если медотвод существует, то с этим нужно мириться и ярым сторонникам вакцинации. Но неужели в обществе принято считать, что «Без прививки ты букашка»?

Оказалось, что сторонники прививок и среди них много медиков, заявляют, что непривитые дети – это угроза для остальных и лишь из-за них остальные вынуждены прививаться. Это вызывает агрессию у родителей привитых малышей. Если становится известно, что у одного из детей есть пропуски в карте прививок, его часто подвергают издевательствам сверстники. И некоторые россияне жалуются на травлю непривитых детей.

Одна интернет-мама сообщила, что у ее дочери есть медотвод по прививкам. И пока об этом не знали другие дети, существование ее наследницы в школе было сносным, но когда медсестра из детской поликлиники перевелась в школу, она нечаянно обмолвилась, что девочке прививка не нужна. Это прослышали не только дети, но и родители, которые находились в школе. Первоклассницу начали игнорировать, с ней никто не хотел сидеть за одной партой, ее даже выжили из художественного кружка.

В связи с этим мать школьницы призвала таких родителей объясниться. У нее нашлись и сторонники: «Мое личное, никому не навязываемое мнение: я против поголовной вакцинации, я против «разумной» вакцинации, я за вакцинацию по показаниям: Эпидемия - да, надо. Группа риска - да, надо. И обязательно при наличии следующего: полнейший анамнез родителей, полнейшее иммунологическое сканирование ребенка», - подытожила пользовательница сети.