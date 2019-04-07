Смеяться или плакать?: Почта России «вынесла мозг» клиентам ошибкой в ускоренной доставке

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При обычной доставке посылки клиент и платит, и ждет меньше, нежели при ускоренной. Законы логики здесь не применимы, возмущаются клиенты.

«Почта России» либо приняла на работу самых плохих в мире менеджеров, либо решила нажиться на невнимательности россиян. Клиент госпочтальонов был в легком недоумении, когда сайт компании предложил ему 3 способа доставки посылки. За 5-7 дней ожидания «Почта России» попросила 239 рублей, но мужчине нужно было быстрее, поэтому он хотел оформить ускоренную доставку. Ее стоимость составляет 252 рубля, но только вот время ожидания колеблется от 6 до 8 дней.

Что это, нелепая ошибка или вражда с логикой, россияне пока не поняли, но эпическая загадка уже успела «вынести мозг» людям, пытавшимся докопаться до истины. Как это часто бывает, новая жалоба начала тут же копить под собой старые. Клиенты припомнили «Почте России» все: от аномально медленной доставки до вопиющей потери посылок.

Критику госпочтальонов слегка разбавил один из них. Официальный представитель «Почты России» попросил недовольного автора писать жалобу непосредственно на «электронный ящик» компании. Вероятно, почтальоны попросту не хотят, чтобы их «косяки» становились достоянием общественности.

Глядя на все это, россияне не знают, смеяться им или плакать. Как минимум, нужно быть готовыми ко всему, ведь «Почта России» все еще планирует создать свою авиакомпанию, платежную систему, заняться медициной и прочими серьезными проектами.