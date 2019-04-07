«Забота» от Аэрофлота: Авиакомпанию уличили в позорной наживе на постоянных клиентах

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Авиакомпания якобы хитрит с покупкой билетов онлайн, чтобы зарегистрированный юзер потратил лишнюю копейку.

Самый известный авиаперевозчик России имеет странную политику продажи билетов. Компанию Аэрофлот уличили в позорной наживе на постоянных клиентах. Так, зарегистрированный пользователь сайта поделился с сетью своими интересными наблюдениями во время покупки билетов по направлениям Москва-Гуанчжоу, Гуанчжоу-Москва. Оказалось, что Аэрофлот занял хитрую позицию относительно старых клиентов, а новички имеют все шансы приобрести билет по выгодной стоимости.

Автор забронировал два билета на сумму 38 741 рубль со своего личного аккаунта на сайте Аэрофлота. Однако, после выхода с личной страницы Аэрофлот предлагает те же билеты, но уже по стоимости 32 176 рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что такая «забота» от авиаперевозчика основана на желании наживы на постоянных клиентах, что возмутило пользователя.

Более того, при имеющейся брони двух билетов по указанному направлению приобрести еще одну пару Аэрофлот предлагает за 64 352 рубля. Автор иронично подмечает, что так компания проявляет свою «заботу», обманывая преданных россиян.

В сети такой маневр Аэрофлота не оценили. Люди считают, что стоимость билетов должна быть фиксированной как для новичка, так и для опытного пользователя. Однако некоторые предполагают, что постоянному клиенту полагается наценка за услуги, которыми он раньше пользовался, но которые недоступны новичку.