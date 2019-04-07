Уголовный рай: Закон о блокировке счетов позволит «оборотням в погонах» обобрать бизнесменов и блогеров - сеть

Сегодня, 15:03

Некоторые нечистые на руку правоохранители могут получить предлог для контроля за средствами законопослушных людей.

Проект закона предполагает приостановку банковских операций и блокировку счетов при наличии доказательств, что они направлены на осуществление противоправной деятельности, например, торговля наркотиками или терроризм. Ранее это могли осуществлять сами банки при подозрительных транзакциях, что нередко вызывало неудовольствие клиентов. Сейчас люди опасаются, что нововведение даст новый простор для противоправной деятельности и позволит «оборотням в погонах» следить за перемещением электронных платежей. Беспокойство выразили бизнесмены, которые обеспокоены, что впредь, при совершении крупных сделок, им придётся доказывать свою непричастность к преступной деятельности.

Пользователи Сети признали, что для некоторых наступит «уголовный рай», который даст возможность обобрать законопослушных граждан. Кроме этого, напуганы блогеры, которые получают порой немалые суммы банковскими переводами. Для большинства из них, увлечение и хобби превратилось в основную работу и единственный источник дохода. В целом, люди обеспокоены усилением тотального контроля государства за всеми сферами деятельности, включая приватную банковскую. С другой стороны, большинство полагает, что «паникёры» сгущают краски, увидев в словах закона «без решения суда» якобы козни и вред чиновников.