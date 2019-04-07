«Алиэкспресс запрещает отечественную продукцию»: Российский аналог «ужасных конфет» из Гарри Поттера вызвал негодование среди фанатов

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Россия выпустила знаменитые конфеты «Берти Бобс» с любым вкусом, но стало заморачиваться над качеством.

Многие фанаты книг и фильмов о Гарри Поттере искали те самые конфеты «Берти Бобс», чтобы окунуться в атмосферу волшебников и попробовать их знаменитые сладости. Особенностью этих конфет является то, что они могут быть с «любым» вкусом, однако, в нашем мире палитра ограничивается, но попасться что-то невероятно гадкое может.

Отечественный производитель всегда старается выпускать аналог, чтобы проамериканенная в доску молодежь не шла на поводу у западников, а находили товар у себя в стране. Похожие конфеты носят название «Ужасные леденцы». Стоят они на порядок дешевле, видимо, для того, чтобы привлечь покупателя. Многие фанаты выбирают именно дешевый вариант, ведь сэкономить хочет каждый.

Приобретенные конфеты не оправдали ожиданий. Все были на вкус очень сладкими, лишь парочка из них оказались лишь горькими. Общественность чаще всего покупает их для того, чтобы испытать эмоции, но заработали только диабет. После пробы хваленых сладостей отечественного производителя дегустаторы решили, что не будут в следующий раз жалеть денег для того, чтобы заменить оригинал. Ведь эти конфеты – это полный обман, говорят пользователи сети.

На Алиэкспресс часто запрещают продукцию отечественных производителей, пользователи сети решили, что это происходит из-за его некачественности, на которую часто жалуются люди. А интернет-магазин не хочет терять рейтинг, поэтому подобная продукция остается подвопросной.