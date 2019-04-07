«Антибиотики в мясе – зло!»: Научный журналист развенчал данный миф, успокоив россиян

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Массовая паника, созданная вокруг присутствия антибиотиков в мясе, которое окажется на столе потребителя не имеет под собой научных оснований. О том, для чего именно нужны антибиотики в мясе и каким способом они туда попадают, рассказал научный журналист Борис Цацулин.

Обнаружив антибиотики в мясе птицы или крупного рогатого скота, СМИ начинают пестрить заголовками, о том, что население страны травят добавками. Однако реальность показывает, что всё не так страшно, как преподносят таблоиды.

Приборы для анализа содержания вредных веществ в мясе с каждым годом становятся всё лучше. Поэтому они позволяют обнаружить в мясе всё более мелкие частицы антибиотиков. Есть норма, согласно которой предельно допустимая концентрация не должна превышать определённых показателей. Однако, зачастую не разобравшись в вопросе, журналисты поднимают панику.

Борис Цацулин, который является автором образовательных программ и занимается научной журналистикой, объяснил в эфире передачи «Доходное место», почему словосочетание «Антибиотики в мясе – зло!» - не более чем миф.

По словам эксперта, никто не вкалывает антибиотики в мясо так, как это преподносят на картинках. В целях профилактики заболеваний среди птицы или крупного рогатого скота, антибиотики добавляют в корма. Заразиться инфекцией посредством употребления мяса без антибиотиков проще простого – эксперт объяснил данную схему. Сальмонеллёз, листерия, золотистый стафилококк – все эти опасные микроорганизмы устраняются путём термической обработки. Попросту говоря, повар пожарил мясо – убил заразу. Однако, к примеру, плохо помыв нож, хозяйка начнёт резать им салатик, который уже не подвергнется термообработке, и таким образом частицы с патогенными микроорганизмами попадут уже в организм человека. Поэтому присутствие антибиотиков в мясе, по словам эксперта – это, прежде всего гарантия того, что человек не заразится инфекционным заболеванием.

Помимо этого, в эфире программы коснулись и другой важно темы – стимуляторов роста в мясе. Борис Цацулин объяснил, что гормоноподобные вещества и стимуляторы роста запрещены по всему миру, поэтому надписи на упаковках с индейкой, например, где написано «без стимуляторов роста» - не более, чем маркетинговый ход, сродни тому, когда на бутылках с растительным маслом пишут «без холестерина», когда его там не может быть в принципе.

Научный журналист Борис Цацуев с удовольствием ответил на вопросы ведущих программы, и развенчал миф, о вредных антибиотиках. Россияне в сети выразили благодарность эксперту.

- Боря, когда ты уже станешь министром здравоохранения?)

- Поймала себя на том, что ставлю лайк до просмотра. Борис, с моей стороны, это высшая степень доверия. Спасибо вам!

- Очень поучительно! Борис молодчага, все четко и красиво рассказал.

Когда вокруг все «на хайпе», некомпетентные журналисты не упускают возможности создать скандал на теме с антибиотиками в мясе. Поэтому итог иллюстрирует известную русскую поговорку: «Не так страшен чёрт, как его малюют».