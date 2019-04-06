Эксперт записал видео о прививках и рассорил интернет-мамочек

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Статистикой нас не запугать, сами решим прививать, или нет, возмутились родительницы.

Дискуссии о том, что опаснее для ребенка – прививки от болезней или сами болезни не утихают уже несколько лет. С тех пор, как прививки стали делом добровольным, модно стало писать отказы от вакцинации. Нередко это именно дать моде, а не здравые рассуждения молодых матерей. Эксперт решил пролить свет на дилемму о прививках и записал видео, которое сразу попало в Сеть. Специалист в области иммунизации населения привел данные сухой статистики, которые доказали, что смертность населения, отказавшегося от прививок, составила был 350 тысяч человек. Причем это оказались бы люди вовсе не пенсионного возраста, а индивиды в возрасте от 25 до 45 лет.

Медицинский аналитик привел в пример только три самые распространенные детские болезни, но отметил, что угроз, которые несознательные интернет-мамочки не хотя замечать, больше в разы. Первое заболевание, которое отметил эксперт – это корь. Уровень заражения ею 100%. Ни один из тех, кто контактирует с зараженным, не избежит инфекции, если не был в свое время привит. И, да – корь может привести к смерти, хоть и редко, но, как и грипп, она опасна своими осложнениями. Далее идет коклюш. Уровень его контагиозности достигает 80%, а это значит, что 8 из 10 человек, контактировавших с инфицированным, обязательно заболеют. Смертность от коклюша достигает в среднем 1,3%, но это только верхушка айсберга. Часто коклюш провоцирует пневмонию. А смертность у нее гораздо выше, и если речь идет о пожилых людях, то составляет она 35-45%.

И если вышеуказанными хворями болеют раз в жизни, то дифтерия, не будь от нее прививки, может атаковать организм на протяжении всей жизни. Дамы, живущие под хештегом #яжмать, парируют, дескать, так было в каменном веке, а сейчас и гигиена на высоте и медицина не дремлет. Однако и людей стало больше, мест, где наблюдаются массовые скопления, тоже: метро, гипермаркет. Один зараженный человек может передать вирус тысяче других. «Ирония в том, что мы вынуждены до сих пор прививаться именно из-за антипрививочников», - резюмировал эксперт. Одни комментаторы встали на сторону медика, но остальные заявили, что их не запугать статистикой, «взятой с потолка». «Прожила 50 лет без прививок и здоровье отменное», - написала одна из них.