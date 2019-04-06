Дуров был прав: Безобидный пост в сети стал причиной уголовного дела

Сегодня, 18:30

Посту уже 9 лет, но СК только сейчас к нему добрались. Уже все забыли про "Живой журнал", а вот и зря.

Чувашский оппозиционный блогер рискует попасть за решетку за, внимание, «реабилитацию нацизма». Именно так называется статья 354.1 УК РФ. Казалось бы, безобидный пост 9 летней давности. Но он и стал причиной уголовного дела против блогера Константина Ишутова.

Парень, конечно, тот ещё противник властей Чувашии. Постоянно что-то расследует, доказывает и обвиняет. Теперь ход властей. Они обвинили уже серьёзно. Дело в том, что оппозиционер ещё в июне 2010 года высказал своё мнение о том, как ухаживают за могилами военнопленных немцев в Чувашии, и как ухаживают за могилами павших Героев Красной Армии.

Видимо, больше не находил других способов очернить власть, но на помощь пришла история. Так он и написал в своём «ЖЖ», что наши, якобы, не уважают и не чтят погибших пленных немцев, которые захоронены в братской могиле. Но лестно отозвался о том, как ухаживают за аналогичными могилами в Германии. На этом бы всё можно было и забыть. Но СК не забывает.

Дуров был прав, говоря: «Старое сообщение, о котором вы уже забыли, может быть вырвано из контекста и использовано против вас спустя десятилетия». Исаев об этом не знал, и наверняка забыл о посте. Но пост нашли, подумали и решили, что это есть та самая «реабилитация нацизма». Парню предъявили. Как и год назад за публикацию немецкой листовки у себя в Facebook. Но предъявили ещё и по более неприличным статьям, говорят, на жестком диске нашли порнографию, детскую.

Блогером быть хорошо - популярность, все знают и даже прислушиваются. Но быть оппозиционным блогером - вредно для себя и окружающих.