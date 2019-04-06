«Зомбо-аллеи и Дуроскоп-скверы»: Россиян рассмешил переход умирающего ТВ на «цифру»

Сегодня, 18:50

Деградация телевизионного контента и расширение интернета заставляет россиян скептически отнестись к цифровому эфирному телевидению.

Сегодня по всей стране проходят акции, посвящённые переходу умирающего эфирного ТВ на «цифру». Во многих городах открывают так называемые цифровые скверы и телеаллеи, высаживают деревья и устанавливают таблички с логотипами федеральных телеканалов. Россиян рассмешил этот тематический субботник, которые в комментариях в соцсети не скупились на саркастические комментарии. Телевидение давно стало для многих эталоном дурновкусия, пошлости и прямолинейной пропаганды, поэтому, неудивительно, что пренебрежительные слова «зомбо-ящик» и «дуроскоп» звучали чаще всего. Многим был непонятен ажиотаж вокруг цифрового вещания – засилье интернета давно исключил ТВ из числа фаворитов за умы и души соотечественников.

Тем не менее, все соглашаются, что люди, преимущественно пожилые, особенно в отдалённых от центров районах, продолжают смотреть эфирное телевидение. С началом новой эры, 27 каналов в новом качестве станут доступны для них с одной поправкой – для приёма «цифры» необходимо оснастить свой телевизор специальной приставкой, которая, как уверяют, будет не всем по карману. Например, власти Крыма намерены выделить 1500 рублей малоимущим и инвалидам на приобретение нужного оборудования. Скептики уверяют, что на этом не закончится – очередное усовершенствование вещания потребует обновления домашнего телевизионного оборудования, которое, опять-таки, будет влетать в копеечку пенсионерам и другим необеспеченным категориям россиян.