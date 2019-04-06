Маг в законе: Известный экстрасенс предлагает услуги по разоблачению колдунов-однодневок

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Он закрыл уже несколько магических салонов в Москве и Петербурге, а теперь собирается закрыть «Битву экстрасенсов».

Несмотря на бурный и высокотехнологичный XXI век россияне массово верят в бабушек-ведуний, гадалок, черных и белых ведьм, шаманов и прочих сверходаренных особей. Дело каждого – верить или не верить в такого рода чудеса, но и пенять тогда нужно на себя. Впрочем, есть человек, который уверяет, что помогает выводить лжеволшебников на чистую воду. Григорий Троценко заявил, что он один из небольшой горстки настоящих экспертов в высших материях, а потому его возмущают происки колдунов-однодневок. Поэтому известный экстрасенс предлагает свои услуги по их разоблачению. Как оказалось, именно благодаря его усилиям был закрыт ряд магических салонов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске, но таких салонов с каждым днем возникает все больше. У жителя Москвы Алексея маг выудил всю информацию о нем и его друзьях. А потом стал шантажировать и вымогать деньги, угрожая наслать проклятие. С каждого человека он требовал по 15 тысяч рублей и обращался к одним и тем же жертвам по два-три раза.

Лариса из Самары стала жертвой лже-медиума, который под видом ее покойного мужа выманил у нее номер банковской карточки. Григорий считает крайне необходимым истребить нечестных колдунов и призывает писать в его профиль в соцсети жалобы с указанием места и имен аферистов и параллельно жаловаться в полицию. Он, как маг в законе, всегда согласиться выступить в качестве эксперта на суде и в процессе расследования. В его планах закрытие «Битвы экстрасенсов», поскольку всех ее участников он считает ряжеными клоунами, которые не имеют ничего общего с магией.

По его словам, настоящие маги не прикрываются вымышленными именами. Их имена и паспортные данные подлинные. Сам Григорий и его коллеги всегда проводят первый прием бесплатно, не делая отличий между состоятельными клиентами и теми, у кого нет лишних средств. Богатые клиенты придут еще раз, а бедные просто сделают потом хорошую рекламу от чистого сердца.