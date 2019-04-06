Прессинг от руководства: Воронежские коммунальщики бастуют и увольняются из-за начальства - Сеть

Сегодня, 14:16

Работники службы благоустройства вышли бастовать на улицы Воронежа. Жалуются на низкие зарплаты.

В Воронеже не спокойно сегодня на улицах в Советском районе. Местные коммунальщики бастуют и увольняются из-за начальства. В сеть поступила информация, что по сообщениям самих митингующих, они выражают недовольство работой нового руководства местной управы, и в частности его руководителем, Иваном Аристовым.

Выяснилось, что часть сотрудников без каких-либо на то причин была лишена премий за февраль. Это при том, что сотрудники и так выражали недовольство низкими зарплатами, на которые сложно сводить «концы с концами». В ситуации поручил разобраться мэр Воронежа Вадим Кстенин. Тот мэр, который искал инвесторов для ремонта ливнёвки в городе.

Судя по всему проблема не только в том, что рабочим мало платят и беспричинно лишают премий. По некоторым данным, они испытывают некий прессинг от руководства. Это стало причиной увольнения почти 40 сотрудников. Похоже, новая метла метёт не по-старому, если новое руководство уже столько принесло недовольства от подчинённых, что те решились на забастовку.