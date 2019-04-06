«Горящую избу и коня на скаку подавай»: Российские девушки выступили против эксперимента NASA

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Более миллиона рублей за пару месяцев лёжа на кровати – казалось бы лучшая работа в мире. Но точно не для российских девушек - лёгкие деньги их не интересуют.

Космическое агентство NASA пообещало более миллиона рублей той девушке, которая сможет провести два месяца, совсем не вставая с кровати. В эксперименте может принять участие девушка из любой страны, если её кандидатура подойдёт организаторам по ряду критериев. Так, возраст испытуемой должен быть не старше 55 и не младше 24 лет, рост должен составлять 155-190 см, а индекс массы тела попадать в диапазон от 19 до 30. Критерии кажутся довольно простыми для соответствия им, поэтому многих девушек, которые грезят о лёгких деньгах, предложение от NASA должно было мгновенно увлечь. Однако потенциальные кандидатки из России неожиданно выступили против эксперимента.

По условиям эксперимента испытуемая девушка на протяжении всего времени эксперимента должна находиться в лежачем положении, а это значит, что и походы в туалет и приемы душа необходимо будет проводить именно в этом положении. За два месяца подобной беззаботной работы NASA заплатит испытуемому 1,2 миллиона рублей. Однако, женскому населению России нужен более подвижный вид деятельности.

Получается, что бойкие российские девушки как в известной поговорке – и коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. Им подавай гораздо более активный вид работы. Или это лишь в сети, а на деле – «Ой, всё! И вообще у меня маникюр».