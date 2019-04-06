«Взять вилы и косы»: Пользователи сети предложили обманутым фермерам похоронить кредиторов

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Жители хутора Восточный оказались обмануты директором кооператива. Теперь кредиторы угрозами отбирают у них земли и урожай.

Сельчане записали видеообращение к президенту, чтобы остановить произвол кредиторов, пытающихся отнять их законный урожай. По словам жителей хутора, они объединились в агрофирму «Восточная», директором которой стал некто Вячеслав Столяров. Столяров, если верить обращению, набрал кредитов на сумму более, чем 100 млн. рублей.

Несмотря на огромные кредиты, о которых сельчане-пайщики, к слову, не были в курсе, Столяров всё равно умудрился довести предприятие до банкротства. Когда неизвестные кредиторы пришли за своими деньгами, Столяров заочно отдал им урожай кооператива за будущий 2019 год.

Когда правда всё же вскрылась, директор предприятия исчез вместе с юристом, оставив пайщиков один на один с коллекторами. Теперь неизвестные люди ходят по хутору и под угрозами жизни и здоровью заставляют сельчан подписывать бумаги о передачи земли, которая усилиями директора им больше не принадлежит.

Видео обращение к Путину обманутые пайщики выложили на YouTube, а также на популярный сайт Pikabu. В комментариях пользователи сети предложили сельчанам общими усилиями нанять частное охранное предприятие, чтобы отбиться от коллекторов. В ответ на это пайщики заявили, что охранные предприятия в Ставрополе не берутся за их дело: кто-то из-за страха, а кто-то из-за родственных связей с коллекторами.

В видео также сказано, что обращения сельчан в правоохранительные органы не увенчались успехом — слишком сильно на юге влияние неназванных кредиторов. Если в дело не вмешаются власти, то, есть опасение, что уже в ближайшее время обманутые фермеры будут всё же вынуждены воспользоваться советом из сети и «взять вилы, кувалды и косы и похоронить этих [кредиторов] на ближайшем погосте».