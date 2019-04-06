«Два дебила – это сила»: Сотрудники «Связного» в Минске развязали войну с Xiaomi

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Глупый поступок сотрудников Минского «Связного» сделал их посмешищем для пользователей сети.

Компания Xiaomi является относительно молодой, однако, несмотря на это, её смартфоны в последние годы входят в число самых популярных, уступая лишь таким «гигантам», как Samsung, iPhone и Huawei. Впрочем, у сотрудников одной из торговых точек салона «Связной» в Минске на этот счёт оказалось своё мнение, которым они не преминули поделиться с покупателями.

Мнением о смартфонах данной китайской компании работники «Связного» поделились весьма своеобразно. Так, молодые люди сначала попользовались новеньким гаджетом, вероятно, чтобы не быть предвзятыми, а после записали будущему владельцу смартфона послание.

Стоит отметить, что сам покупатель оказался не рад тому, что получил уже бывший в использовании и полностью разряженный телефон по цене абсолютно нового, а также не смог согласиться с утверждениями, озвученными работниками салона связи. Поэтому вскоре с точкой зрения сотрудников «Связного» ознакомились не только пользователи Сети, но и представители Xiaomi, которых нелестный отзыв и призыв к саботажу компании неприятно удивил.

Таким образом двое молодых людей одним необдуманным поступком развязали настоящую войну с китайской компанией, жертвами которой могут стать не только они сами, но и их руководство. Представители Xiaomi уже приняли решение о приостановке поставки новых моделей смартфонов торговым сетям «Связной» и «Евросеть» в Беларуси. Что будет с зачинщиками «войны» пока неизвестно.

Стоит отметить, что представители торговой сети что не разделяют мнения своих уже вероятно бывших сотрудников.