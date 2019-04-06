«Зато талоны не нужны»: Россияне вместо больниц начинают все чаще ходить к целителям

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Потеряв веру в государственную помощь, россияне стали всё чаще обращаться к людям с так называемыми сверхспособностями. Коснись дело здоровья, карьеры или личной жизни, люди просят совета не у опытных специалистов, а у экстрасенсов.

За 2018 год, к народным целителям по вопросам здоровья обратилось 2% граждан (а это более 2-х миллионов человек) и все они, что примечательно, отметили, что у них нет никакого доверия к официальной медицине или же, что они уже просили помощи у докторов, но они не смогли её оказать.

Неужели российская медицина настолько низко упала в глазах людей, что граждане стали предпочитать ей знахарей и колдунов? «Медицинские услуги сейчас стоят непосильную сумму денег и, на самом деле, в большинстве случаев тебя просто «залечивают», пытаясь вытянуть ещё больше средств. Многие видят в народной медицине хорошую, более дешёвую, а иногда и более действенную альтернативу, поэтому и делают выбор в её пользу», - комментирует ситуацию один из пользователей интернет-обсуждения.

«Китайцы на народной медицине по 100 лет живут, а мы на официальной еле до пенсии дотягиваем (с повышением пенсионного возраста это стало ещё менее вероятно)», - пишет пользователь VK.

«Результат и в больнице не гарантирован. Зато здесь хотя бы талоны не нужны», - саркастично подмечают другие комментаторы.

В большинстве случаев, конечно, люди обращаются к гадалкам, ведуньям и прочим сверхъестественным существам с целью наладить свои дела сердечные, где они пытаются понять природу любви, узнать своё будущее и погадать на ромашке «любит-не любит».

Согласно статистике каждый второй россиянин верит в потусторонние силы, и каждый пятый хоть раз обращался к их обладателям (или мошенникам) за помощью.

«К гадалкам ходят не от хорошей жизни. К ним идут только совсем отчаявшиеся», - отмечает интернет-пользователь.

«Государство же ничего не делает, а медицина только дорожает. Не было бы спроса, к ведьмам бы не ходили», - пишут россияне. Во многих комментариях от граждан, в качестве «козла отпущения» фигурирует государство, к которому пропало всякое доверие. «Уровень жизни у нас не к чёрту», «С такой жизнью не хочешь, а к гадалке побежишь», «Властям же не до нас, вот и решаем свои проблемы, как можем», - отмечают жители России во всех соцсетях.