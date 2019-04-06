«Горе луковое»: В Новокузнецке полицейский силой «скрутил» бабушку – продавца лука

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С большим трудом сотруднику полиции удалось обезвредить «опасного» преступника – торговку, которая незаконно продавала лук на территории рынка в Новокузнецке. «Преступницу – расстрелять, а полиции – медальку» - такое мнение сложилось у очевидцев случившегося.

В Новокузнецке полиция провела рейд по выявлению несанкционированных торговых точек. В числе прочих, под штрафные санкции попала и немолодая жительница Новокузнецка, которая торговала луком. Как именно происходило задержание «опасного преступника», очевидцы сняли на видео.

Сотрудник полиции пытался надеть наручники на продавца, она при этом сопротивлялась. Недолго думая, сотрудник полиции начал заламывать руки нарушительнице, несмотря на протестующие крики коллег горе-продавщицы.

- Беспредел какой-то реально творится!

- Вы наркоманов лучше ловите, вы что делаете?

- У неё сломана спина, вы что делаете?!

- Это же бессовестно!

Женщина активно сопротивлялась, и не давала зафиксировать руки за спиной. По словам очевидцев, за всей процедурой наблюдало руководство рынка, на котором происходило задержание, но никаких действий дирекция не предприняла. Работа стража порядка возмутила не только коллег продавца лука, но и пользователей сети.

Женщина, которая продавала лук незаконно, отказалась подчиниться полиции и даже отбивалась от стража порядка, именно поэтому сотрудник предпринял попытку надеть наручники на руки задержанной. Но ситуацию осложняло её активное сопротивление, поэтому полицейскому пришлось применить силу, и буквально сесть на торговку сверху.

Свидетели задержания продавщицы могли только кричать на сотрудника полиции, опасаясь, как бы ни арестовали уже их самих, за противодействие стражу порядка.

В России есть множество работы для сотрудников полиции – борьба с незаконным оборотом наркотиков, проблемы насилия в семье и расследования куда более крупных проблем. Однако, вместо выполнения своих прямых служенных обязанностей они ловят безобидных бабушек на рынке.