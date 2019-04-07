В московских школах проведут «Уроки доброты» Юрия Куклачева

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В рамках прошедшей 4 апреля пресс-конференции президент ВФО Сергей Комков сообщил о том, что в скором времени в школах Москвы могут приступить к реализации образовательного проекта «Уроки доброты». Этим займется знаменитый отечественный клоун, дрессировщик Юрий Куклачев. Ранее он запустил воспитательный проект «Школа Доброты», в рамках которого на территории российских школ и детских исправительных учреждений проводятся культурно-образовательные мероприятия. Об этом написало ТАСС.

По словам Сергея Комкова, подтверждение намерений о реализации проекта «Уроки доброты» он получил в беседе с главой московского образовательного ведомства Исааком Калиной. Он в ближайшее время хочет встретиться с Юрием Куклачевым по вопросу обсуждения формата проведения занятий.

По мнению Сергея Комкова, в современном воспитании нужно больше разговоров о доброте. Вот почему важно возвращать ее в школы, воспитывая подрастающее поколение.







