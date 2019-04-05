«Сидеть, я сказала!»: Учительница в Майкопе запретила детям выходить из класса во время пожарной тревоги

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Один из школьников сорвался с места, за что был жестоко наказан фанатичным педагогом.

Житель Майкопа поделился пользователями интернета как минимум странной историей. Все началось с того, что его вызвали в школу с формулировкой «побеседовать о дисциплине ребенка». Мальчик учился в пятом классе и никогда никаких нареканий ни на поведение, ни на успеваемость не было. Поэтому отец бросил все дела и поспешил в школу. Каково же было его удивление, когда побег мальчика из класса подтвердили остальные ученики, но после они объяснили причину. Выяснилось, что перед этим прозвучал сигнал пожарной тревоги. Однако учительница заявила «Сидеть, я сказала! Это учебная тревога». Она по сути запретила детям выходить из класса во время пожарной тревоги, пока она не закончит урок, однако сын автора не послушался и покинул помещение, чтобы принять участие в эвакуации.

Когда отец решил объяснить педагогу, почему он не прав, «Макаренко» нового времени обвинил родителя в неадекватном поведении, и потребовал пригласить мать ребенка. Оказалось, что мама мальчика умерла во время пожара в 2014 году, поэтому для ребенка это крайне болезненная тема. Пожарные тревоги проводятся не для галочки, и часто спасают жизни, когда случается настоящее бедствие. Ошибка ребенка заключалась лишь в том, что выскочил в панике, но это можно простить, зная его трагедию. Странно, что классный руководитель, который готовит личное дело на каждого ученика, этого не знал.

Мужчину поддержали пользователи Сети и посоветовали ему в следующий раз ответить более жестко. Некоторые привели пример, когда педагоги наоборот, спасали жизни детей. К примеру, одна из учительниц школы в Челябинске успела вывести детей из класса перед падением метеорита, но погибла сама, а другая из Павлодара сумела вывести шестиклассников во время землетрясения и малыши даже не испугались – настолько все было слаженно и грамотно. Вот только вряд ли эти учителя «забивали» на учебные тревоги и клеймили тех детей, которые в них участвуют.