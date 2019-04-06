«Бэбибум на YouTube»: Родители могут заставлять сниматься своих детей в роликах ради «грязного» обогащения

Сегодня, 11:00

Дети порой даже не понимают, что делают и как это выглядит со стороны, а особо предприимчивые родители используют это ради вкладки «в тренде» на YouTube и большого заработка.

На данный момент известный видео-ресурс YouTube на вкладке «в тренде» публикует множество видео, которые называются «детским контентом». Со стороны это яркие картинки, которые непременно привлекут взгляды малышей, а если присмотреться, то можно ужаснуться. На самом деле большинство видео не несут в себе какой-либо информационной нагрузки, они пусты и способствуют лишь деградации ребенка. Можно лишь прочитать название и сюжет видео, чтобы это понять. Разного рода «развлечения» с фекалиями или же постоянные ролики о больницах, неприличных ситуациях, например, между Человеком-пауком и Эльзой. Многие блогеры пытались расследовать, почему так происходит и звучали уж совсем жуткие теории.

Однако основной из них была та, в которой родители попросту могут заставлять сниматься своих детей в роликах ради «грязного» обогащения. Почему же именно грязного? Да просто потому, что это банальное использование детского труда, ролики снимаются не за две минуты, это целые дни и даже недели, если видео объемное, но это, похоже никого не интересует, даже сам YouTube и вкладка «тренды» пополняется вот такими «бессмысленными» кинолентами.

К сожалению, многие родители, которые дали в руки с самого детства ребенку компьютер или планшет не фильтруют то, что он может смотреть. Социальные сети криком кричат, чтобы привлечь внимание и направить его на детей, ведь ролики такого рода способствуют лишь деградации и неумении отличить «черное» от «белого».

Таким образом, «Бэбибум на YouTube» лишь попытка заработать побольше денег на самом простом – на детях, а молодым родителям остается лишь рекомендовать внимательнее следить за собственным чадом, ведь неизвестно, чем может обернуться для него подобного рода видеоролик.