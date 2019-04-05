Реформа по-барабану: Ставший женщиной челябинец выйдет на пенсию раньше срока

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Возможности сломать систему таким путем не мог предсказать никто.

История достойная, разве что, голливудской комедии произошла в Копейске, Челябинская область. Там местный житель принял решение о смене пола, однако самое интересное осталось, что называется, «на потом». Неизвестно, планировал ли он подобное совпадение или нет, но российское законодательство позволило ему выйти на пенсию не в 65 лет, согласно новой реформе, а в 60. Таким образом, ставший женщиной челябинец выйдет на пенсию раньше срока, обходя факт того, что большую часть своей жизни прожил мужчиной.

Стоит отметить, что очень странно то, что одному из первых официально зарегистрированных трансгендеров в Челябинске дали возможность доказать всей России, что людям с такими нетрадиционными наклонностями реформа по-барабану. Скорее представлялся другой сценарий, в котором сменившему пол мужчине указали бы на его место и выставили на всеобщее посмешище. Однако, ситуация обернулась совершенно иначе и вместо порицания на всю Россию, многие искренне поразились тому, как можно обходить «многострадальную» пенсионную реформу. Сеть так и полнится возгласами публики: «А что, так можно было?», «Теперь все на очередь к хирургу», «По-настоящему сломал систему».

Сложно предположить, какая судьба теперь уготована данному трансгендеру, когда о нем узнала широкая публика. Ни для кого не секрет, что особой толерантностью к сексуальным меньшинствам российское общество не отличается. Однако, сам факт того, как ловко и неожиданно удалось этому ставшему женщиной мужчине обойти пенсионную реформу, как минимум, заслуживает улыбки.