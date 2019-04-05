Паспорта нет, дай на билет: Пользователи Сети рассказали, как разоблачить попрошаек с чемоданами

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Мошенники рассчитывают на простодушных добряков, но «раскалываются» при малейшем интересе к собственной персоне.

Многие обратили внимание на расплодившихся попрошаек с чемоданами на улицах городов России. Как правило, работают они под стандартной легендой: «Люди добрые, деньги у меня украли, не хватает на билет в родной город, помогите». Для убедительности рядом с мошенником стоит чемодан, явно намекающий на «дорожное настроение». Некоторые доверчивые люди клюют на эту удочку и делятся мелкими деньгами с «потерпевшим». Пользователи Сети рассказали, как им удалось разоблачить жуликов, играющих на сострадании прохожих. Когда попрошайке предложили пройти к кассам и купить билет, он отказался под предлогом, что нет паспорта. Затем, ему предлагают помощь с оформлением временных документов, но в ответ вновь следует невразумительный отказ. Как правило, после этого, мошенник переходит к агрессивному отпору с откровенным требованием не мешать ему делать маленький бизнес.

Одного такого попрошайку-гастролёра заметили и в Москве, и в Воронеже, опубликовав фото в соцсети. К другому жулику на доверии, стоявшему у вокзала с заученной речёвкой: «Паспорта нет, дайте денег на билет», подошёл человек с добрыми намерениями помочь. Но с одним условием: попрошайка должен был показать содержимое своего чемодана, чтобы подтвердить свои дорожные невзгоды. Нужно ли говорить, что чемодан оказался пуст, а мошенник под хохот собравшихся ретировался. Некоторые напомнили, что действия таких субъектов попадают под статью 47 УК «Попрошайничество и приставание к гражданам», влекущее наказание штрафом в размере 3 тысяч рублей.