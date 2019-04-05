«Испугались Путина»: Воры в законе массово покидают Россию из-за нового закона

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Мафиозные авторитеты резко начали покидать Россию, испугавшись недавнего подписания Владимиром Путиным законопроекта об уголовной ответственности за факт лидерства в преступной иерархии. Отток «воров в законе» может понести за собой разные последствия.

Невероятно скоординированный и неожиданный отток российской мафии, связывают с появлением нового закона, ужесточающего наказание за управление преступными группировками. Многие из мафиози переместились в Турцию, Израиль, Кипр и Болгарию.

Ранее излюбленными странами российских «законников» были такие европейские государства, как Испания, Италия и Португалия. Однако теперь они сторонятся этих стран, так как там были запущены программы по борьбе с преступными элементами из стран бывшего СССР.

Важной проблемой, также, является и то, что, покидая страну, гангстеры оставляют на территории России своих подручных. В данной ситуации есть несколько вариантов развития событий: они могут продолжать управлять подчиненными из-за кулис; их «пешки» могут, почувствовав свободу, начать заниматься самоуправством; за отсутствием лидера подопечные потеряют свою «крышу», после чего их будет проще изловить.

Несомненно, вводя законопроект такого типа, необходимо так же провести некоторую переподготовку правоохранительных органов, так как при любом из раскладов сотрудникам полиции всё ещё придётся отлавливать более мелких представителей преступного мира, которые будут выходить на свет без своих главарей.

«Из России теперь и преступность съезжает. Это насколько теперь всё плохо?», «Люди, поднявшиеся в 90-е, уезжают в 2010-е. Вот это Путин их напугал», - пишут участники интернет-обсуждений.

Многие граждане рассматривают этот посыл, как новое доказательство того, что в России никому счастья нет, где даже люди, связанные с жизнью «в которой всё можно», уезжают из страны, предпочитая ей более стабильные государства.